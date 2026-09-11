Результаты социсследования: более 98 % белорусов не хотят уезжать за границу

По данным социологического исследования, которое недавно провел Институт социологии НАН Беларуси, белорусы не хотят уезжать на ПМЖ за границу и все больше называют условия работы и жизни в стране комфортными, напрямую связывая их с устойчивым развитием регионов, причем как в больших городах, так и на периферии. Получается, масштабные госинвестиции были оправданы - все ради людей и их благополучия.

На деревообрабатывающем предприятии в Копыси ежемесячно через массивные агрегаты проходит до 3 тыс. куб. м древесины. Производство работает нон-стоп. Здесь есть постоянные контракты на поставку сырья, а также ведется поиск рынков сбыта - азиатское направление, Китай, Россия. В итоге - полная загрузка производства и доход в бюджет, а значит, и достойная зарплата, говорит Виталий Смирнов.

"Устроился на работу, мне сразу выдали арендное жилье, мы его приватизировали уже. Переехал с многодетной семьей - три мальца у меня. Школа, садики - все поблизости. Копысь - очень удобное место. На жизнь хватает", - рассказал инженер-энергетик деревообрабатывающего предприятия Виталий Смирнов.

"Люди видят, что предприятие развивается, есть рабочие места, есть, где заработать. Есть, где и потратить деньги - Орша и Могилев недалеко. Копысь в таком месте находится, где и железная дорога, и автомобильный транспорт есть. Неплохое месторасположение, поэтому люди в Копысь и тянутся", - отметил начальник деревообрабатывающего участка Оршанского лесхоза Сергей Быков.

Результаты республиканского социологического исследования показали, что общий уровень социально-экономического развития своего населенного пункта оценивают как высокий 71 % белорусов.

Довольны своим местом работы 82 % опрошенных. Достойный уровень жизни на селе - это то, чем должны гордиться белорусы, считает Надежда Сираниди. Она переехала с семьей из Казахстана, вместе получили гражданство. Говорит, что за детей можно не волноваться, ведь они живут под мирным небом.

"Приехали в гости, нам понравилось. В этом же году мы продали дом и переехали в Копысь. Мы сразу влюбились, ведь тут спокойно. Приехали мы с тремя сыновьями. В Копысе родили в 2016 году доченьку. Работа есть - это самое главное. За рубеж мы не уехали, потому что здесь мирно, спокойно", - поделилась жительница г. п. Копысь Надежда Сираниди.

С тем, чтобы остаться жить и работать в Беларуси и не переезжать за границу, согласны более 98 % соотечественников. Почти 71 % белорусов выступают за то, чтобы их дети и внуки жили на своей малой родине.

Уровень медицины также в приоритете: ФАПы и передвижные амбулатории, которые могут доехать до самого отдаленного поселка страны, решают все проблемы, рассказывает заведующий Копысской участковой больницей Денис Хрол. Сам он из глубинки и знает, насколько это важно для сельчан. В больнице есть свой стационар и кабинеты для приезжих врачей узкой специализации. Работа налажена.

Денис Хрол, заведующий Копысской участковой больницей:

"Созданы условия для оказания медицинской помощи, как первичной, так и плановой. И для амбулаторного этапа медицинской помощи, проведения диспансеризации, раннего выявления каких-то заболеваний или для их профилактики. Поэтому важно, чтобы это все было, чтобы это поддерживалось на том же уровне, на котором оно есть сейчас, и чтобы с годами это только улучшалось и улучшалось".

Изобилием товара в сельских магазинах Беларуси уже никого не удивишь, даже в автолавках. Торговые центры открывают и ритейлеры.

Создание комфортных условий для жизни - государственный приоритет. Правда, и сами жители не остаются в стороне, а, как известно, что сделано своими руками, то и ценится больше. Жители выступили сразу с несколькими инициативами.

Появились новые бизнес-проекты. В Копыси даже есть своя пекарня. А Евгений и Ольга Литвиновы вдохнули жизнь в пустующее здание: открыли торговую точку, теперь тоже радуют сельчан разнообразием продуктов. К слову, работой торговли в стране, как показало социсследование, довольны почти 88 % белорусов.

"Это моя давняя мечта. Я сама 35 лет отработала. Я коренная жительница Копыси, и мне хотелось бы, чтобы наши люди приобретали качественную продукцию, нашу белорусскую. Дорожу своей родиной", - поделилась предприниматель Ольга Литвинова.

Юлия Тимошенко, управляющая делами Копысского поселкового исполкома:

"Стараемся слышать людей, слушать, какие у них есть проблемы, стараемся поддержать многодетных мам, престарелых граждан, которым нужна помощь, в зимний период особенно. Людям нет причин уезжать отсюда, поэтому наш поселок процветает".

Внимание к условиям жизни на селе неслучайно. Важно помнить, откуда все начинается, - истоки. Сохранить их и сделать богаче общими усилиями - главная задача, и это в силах каждого.