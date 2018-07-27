Результаты акции "Роддом, доброжелательный к семье" подводят в столице

В течение недели во всех родильных домах Минска для будущих мам, семей, которые планируют детей, проводили дни открытых дверей. Родители могли познакомиться с медицинским персоналом, задать вопросы, оценить условия учреждений здравоохранения. В будущем мероприятие для столицы планируется сделать традиционным.

За преданность профессии во время проекта наградили самых опытных акушерок, которые работают в родильных домах уже более 30 лет.