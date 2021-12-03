Результаты социологического исследования - для белорусской молодежи важна социальная реализация и продвижение по карьерной лестнице

Пресловутый конфликт отцов и детей. Его как такового нет. Есть некоторые различия между возрастными группами, в силу возраста понятные и естественные, но разрыва нет. И в этом видится сплав поколений и передача опыта от старшего к младшему без глобальных мировоззренческих конфликтов, разломов и несогласий.

Светлана Алейникова, аналитик Белорусского института стратегических исследований