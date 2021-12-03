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Результаты социологического исследования - для белорусской молодежи важна социальная реализация и продвижение по карьерной лестнице
У белорусской молодежи четко сформирована национальная идентичность и гражданская позиция. Результаты социологического исследования сегодня представили аналитики Белорусского института стратегических исследований. Современное поколение понимает ценность государства и высоко оценивает его роль в своем развитии. Для молодежи сегодня важна социальная реализация и продвижение по карьерной лестнице. Аналитики также отмечают, что поколение Z настроено на здоровый образ жизни. Исследование показало: в белорусском обществе отсутствует разрыв поколений.
Пресловутый конфликт отцов и детей. Его как такового нет. Есть некоторые различия между возрастными группами, в силу возраста понятные и естественные, но разрыва нет. И в этом видится сплав поколений и передача опыта от старшего к младшему без глобальных мировоззренческих конфликтов, разломов и несогласий.
Поколением Z называют молодых людей, которые родились после 2000 года. Подобные исследования позволят формировать молодежную политику страны более осознанно и предметно.
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