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Централизованное тестирование - 2019: 325 абитуриентов получили сто баллов
В Беларуси доступны результаты централизованного тестирования - 2019 по всем предметам.
325 абитуриентов получили сто баллов. Об этом сообщил директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк. Из них у 12 человек дважды абсолютный результат. И самым счастливым предметом для поступающих стала математика. Максимальный балл - сто - у одного абитуриента.
Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний: "В основную сессию, которая уже завершилась, было зарегистрировано около 77 тысяч человек. Если говорить о самом массовом испытании, то это был русский язык, если говорить о профильных испытаниях, то это была математика. Если на русском языке было около 63 тысяч, то на математике 42 тысячи".
Для абитуриентов, которые писали тестирование в основные дни, выдача сертификатов начнется с 10 июля в пунктах сдачи экзамена, с 13 числа в БГУ для тех, кто проходил испытание в резервный день.
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