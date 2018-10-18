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Результаты централизованного тестирования будут считать по-новому

Со следующего года у каждого пункта ЦТ появится первичный балл - так абитуриенты увидят, какие пункты оцениваются выше. После обработки всех результатов первичный балл умножат на коэффициент. Он зависит от того, сколько людей ответили на вопрос верно. Также в некоторых заданиях за верный ответ будут давать 2 балла, а за частично верный - с одной ошибкой - один балл.

По этой же методике будут рассчитываться результаты и репетиционного тестирования.

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