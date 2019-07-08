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Результаты централизованного тестирования по всем предметам уже доступны

Их можно найти на сайте Республиканского института контроля знаний. Уже в среду начнется выдача сертификатов абитуриентам. Те, кто сдавал ЦТ в резервный день, получат их 13 июля. Прием документов вузы начнут в пятницу.

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