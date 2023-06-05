Результаты второго ЦЭ озвучили в Министерстве образования

5 июня стали известны результаты второго централизованного экзамена. Как отметили в Минобразования, 21 мая в испытаниях по 13 учебным предметам приняли участие 53 067 человек. И выпускники показали достойный уровень знаний.

Максимально возможный результат (100 баллов) смогли получить 765 учащихся. 100-балльники есть по всем учебным предметам. Не смогли справиться с экзаменационной работой (получили 0 баллов) 60 выпускников.