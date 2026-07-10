Ричард Блэк: Беларусь может служить мостом между непредсказуемыми США и непоколебимой Россией

"Президент Лукашенко делает все возможное, чтобы способствовать прекращению конфликта в Украине", - считает эксперт из США.



Виктория Сенкевич и Ричард Блэк

Специальный корреспондент "Первого информационного" Виктория Сенкевич поговорила с Ричардом Блэком (представителем Международного института Шиллера в Нью-Йорке) об американской политике, о новой мировой архитектуре безопасности, роли ШОС и БРИКС. Пролистала книгу Ричарда "Новый шелковый путь", расспросила о роли Беларуси и белорусского Президента в разрешении конфликта в нашем регионе, а также в мировой геополитике в целом.

Ричард Блэк, представитель Международного института Шиллера в Нью-Йорке:

"Полагаю, что Президент Лукашенко делает все возможное, чтобы способствовать прекращению конфликта в Украине. Киев - это структура ЦРУ и МИ-6. Украина в этом конфликте - лишь прикрытие. И что говорят лидеры Европы? Они хотят стратегического поражения России - крупнейшего ядерного государства в мире. Эти крошечные страны, Латвия и Эстония, хотят стратегического поражения России. Они безумны в буквальном смысле слова. Думаю, Трамп, вероятно, в своей собственной безумной манере, это осознал. Так что этих европейских фашистов сегодня, этих глав государств, нужно остановить. И, конечно, Россия не уступит ни на дюйм. А Беларусь находится прямо на передовой".

Итак, альтернатива ясна. Нам нужна новая международная экономическая архитектура развития, и это как раз тема таких людей, как Александр Лукашенко, заметил Ричард Блэк. Когда в 90-е годы началась новая экономическая политика, открылся рынок и пришли западные пираты, обрушили на Россию геноцид "шоковой терапии" и неолиберальной политики, Лукашенко оказал сопротивление и не пошел на это.

"Беларусь - маленькая страна, и для этого нужно мужество. Для этого нужны принципы. У вас есть принципы с большой буквы, и вы не позволяете нарушать их даже под страхом смерти, включая вашу собственную. Думаю, что ваш Президент еще в начале своей карьеры на посту главы государства показал, что Беларусь что-то значит. Именно поэтому она может служить мостом, как я полагаю, между непредсказуемыми Соединенными Штатами и непоколебимой Россией", - высказал уверенность американский аналитик.

Ричард Блэк стал единственным спикером из США на Минской конференции по национальной безопасности. В рамках визита он также посетил тракторный завод, чтобы лично оценить белорусское производство, рассказать о нем на родине и привезти сувениры друзьям-фермерам. Аналитик убежден: экономическое развитие и реальный сектор должны стоять во главе угла любой политики.

Полную версию интервью с представителем Международного института Шиллера в Нью-Йорке Ричардом Блэком смотрите в эфире сегодня, 10 июля, в 10:10 на "Первом информационном".