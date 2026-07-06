РИКЗ 6 июля запускает для абитуриентов сервис "Электронная очередь"

РИКЗ сегодня запускает сервис "Электронная очередь", что поможет сэкономить время при подаче документов в приемную комиссию вуза.

Абитуриент, не выходя из дома, может забронировать удобную дату и время подачи документов. Для этого необходимо зайти в личный кабинет на сайте института, затем выбрать вуз, факультет и специальность, а также удобное время. После на контактный номер придет SMS-подтверждение.

Важно, что забронированное время можно также и отменить, если планы изменились.