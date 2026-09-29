РИКЗ обновил концепцию репетиционного тестирования

Республиканский институт контроля знаний масштабно обновил концепцию репетиционного тестирования для выпускников. Традиционные испытания теперь объединили в одну образовательную программу из трех модулей.

Принципиальное отличие - это не просто проверка знаний, а пошаговый алгоритм адаптации абитуриентов к условиям ЦЭ и ЦТ.

Каждый модуль - это четкий шаг к самому экзамену. Первый посвящен знакомству с технологией ЦЭ и ЦТ: здесь детально разберут регламент, а также правила заполнения бланков и поведение в аудитории. Второй этап направлен на систематизацию школьных знаний и решение более сложных тестов, а заключительный - генеральная репетиция экзамена.

На каждом этапе участники могут решить два варианта теста по выбранным предметам.

Дмитрий Миронов, директор Республиканского института контроля знаний:

"Именно эту модульную систему мы специально продумывали, потому что последние три года мы внимательно смотрели, как организовывалось репетиционное тестирование, и на самом деле многие дети записывались, но по какой-либо рутинной причине не могли явиться в пункт репетиционного тестирования, чтобы написать живой тест. Поэтому последние пять дней, которые отводятся на каждый модуль изучения, каждому обучающемуся, кто освоил модуль, будет представлена такая возможность решить его дистанционно. Дистанционное РТ появится в сети в ноябре после того, как будут утверждены все учебные программы, программы вступительных испытаний в части, касающейся централизованного экзамена и централизованного тестирования".

Параллельно расширяется логистика кампании. По соглашению между РИКЗ и библиотечной системой география тестирования увеличилась: к привычным 44 пунктам проведения добавились еще 14 новых локаций на базе центральных библиотек Минска.

Елена Матвеева, директор Центральной библиотеки имени Янки Купалы:

"Что может современная библиотека предложить для подрастающего поколения? У нас шикарные фонды, где очень много литературы в помощь к обучению. Да, у нас нет учебников, но есть литература для подготовки сверх программы, какие-то сложные вопросы можно разобрать. Мы бы хотели, чтобы наши дети увидели эту литературу и пользовались ей".

Цифровизация затронула и дистанционную поддержку: в личных кабинетах пользователей на портале регистрации РИКЗ запускают виртуального ИИ-помощника РИКЗик.

Официальный старт регистрации на первый модуль репетиционного тестирования назначен на 9 октября. Заявки будут принимать в онлайн-формате. Провести первичную диагностику знаний по 14 учебным предметам школьники смогут вплоть до конца декабря.