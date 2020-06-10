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РИКЗ: при проведении ЦТ будут соблюдены все санэпидтребования

РИКЗ: при проведении ЦТ будут соблюдены все санэпидтребования

"Всегда особое внимание уделялось подбору оргкомиссии и подбору аудитории для того, чтобы абитуриентам было комфортно работать над тестом. В этом году требования ужесточены. Касаются они в первую очередь рассадки абитуриентов", - рассказала директор по основной деятельности РИКЗ Наталья Вайтехович.

инфо: БелТА

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