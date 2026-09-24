Рингевич: Надо научить граждан отличать правду от лжи в Сети

Обязанность МВД - донести до граждан информацию о тех угрозах, которые существуют, объяснить, как правильно себя вести, как отличить правду от лжи и не попасться на уловки мошенников. Об этом заявил заместитель начальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД Александр Рингевич.

По его словам, милиция работает с гражданами сразу в двух направлениях: защищает их от преступлений и учит правильно оценивать сведения в интернете.

"Информационная безопасность - это непосредственно наша работа. Мы активно работаем с гражданами: противодействуем преступлениям в отношении них и обеспечиваем их имущественную безопасность. При этом достаточно много делаем для того, чтобы рассказать, как правильно реагировать на ту или иную информацию в сети, как отличить фейки от реально существующих сведений", - сказал Александр Рингевич.

Он подчеркнул, что именно эти направления в совокупности и составляют широкий термин "информационная безопасность". Министерство внутренних дел, отметил замначальника главка, проводит в этой части большой объем работы.

Профилактика, по оценке представителя МВД, занимает весомую долю служебной деятельности. Подразделение находится на острие проблемы и первым видит, с какими угрозами сталкивается общество.

Александр Рингевич обратил внимание, что информационные технологии развиваются очень быстро, а вместе с ними меняются и угрозы. Поэтому обязанность милиции - вовремя донести до людей, какие риски уже существуют и как вести себя в конкретной ситуации.

"Наша обязанность - донести до граждан информацию о тех угрозах, которые существуют, объяснить, как правильно себя вести, как отличить правду от лжи и не попасться на уловки мошенников", - заявил он.

Работу по профилактике в МВД начинают со школьной скамьи. Сотрудники приходят в учебные заведения и на понятном языке рассказывают детям о цифровых рисках.

Отдельно ведомство работает с трудовыми коллективами: взрослым объясняют схемы, которые нацелены уже на работающее население. Не оставляют без внимания и пенсионеров. Им угрозы разъясняют на встречах, а также во время визитов на дом.

На этом профилактика не заканчивается. Как пояснил Александр Рингевич, милиция старается защитить человека даже тогда, когда он еще не понимает, что в отношении него уже совершают преступление.

Для этого организовано информационное взаимодействие с банковским и финансовым сектором, а также с резидентами Парка высоких технологий. Цель такой связки - не дать злоумышленникам вывести похищенные деньги и повысить шансы на их возврат, когда потерпевший сообщит о случившемся.

Параллельно сотрудники занимаются установлением лиц, которые сами совершают преступления либо помогают их довести до конца: обналичивают похищенные средства, отдают свои реквизиты и участвуют в схемах иным способом.

Говоря о цифровой грамотности и цифровой гигиене, Александр Рингевич уточнил, что речь идет не только о знаниях, но и о реальной защите. По его словам, людям показывают, как действовать в конкретных ситуациях, обеспечивают техническое сопровождение принимаемых решений и одновременно занимаются поимкой преступников.