Риски и угрозы в Минске игнорировать не могут, но шлют миролюбивый месседж на внешний контур

Беларусь никому не угрожает, но всегда готова и способна ответить на угрозы. Все усилия вооруженных сил и военно-промышленного комплекса направлены именно на это. Мы не можем позволить застать себя врасплох!

Милитаризация региона с подачи Запада вынуждает нас держать руку на пульсе оборонки. Без современного вооружения отстаивать безопасность невозможно. А потому развиваем собственный ВПК и всячески укрепляем линию защиты.

Размещение тактического ядерного оружия - как раз для этого. А не для того, чтобы грозить миру. Заявления по этому поводу Александр Лукашенко сделал на одном из предприятий оборонного комплекса. Где побывал, чтобы убедиться, что поручение развивать производство отечественных боеприпасов выполняется.

Беларусь готова к любому развитию событий и без колебаний ответит на агрессию. Но как бы не накалялась ситуация вокруг, Минск всегда шлет миролюбивый месседж на внешний контур. О войне и мире - репортаж Натальи Бреус.

Взрывное решение

Автоматизированные боевые модули, ЗРК, система залпового огня "Бук", "Полонез", стрелковое оружие, беспилотники, оптика и даже тягачи - Беларусь хорошо знают на оружейном рынке. Технологические возможности и научный потенциал позволяют создавать фактически любые образцы военной техники: от передовой электроники до ракетных комплексов.

В Минскую область на базу завода точной электромеханики, который занимается конечной сборкой реактивных снарядов, Александр Лукашенко приехал, чтобы лично убедиться, что его поручение выполняется. Хотя сроки "горели!"

Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:

Уважаемый товарищ Главнокомандующий, во исполнение вашего поручения по организации в Республике Беларусь производства наиболее используемых типов боеприпасов мы организовали соответствующую работу. В ноябре 2022 года эта работа была начата, и на данный момент мы в установленном порядке производим более полусотни корпусно-механических частей для такого типа боеприпасов.

Не надеяться на импорт, а всегда иметь свое. Эта железная логика как нельзя кстати пришлась и для военпрома. Собственное производство боеприпасов сегодня востребовано как никогда. На фоне обострения ситуации обеспечение Беларуси современным вооружением - вопрос насущный.

"Как оказалось, "Грады" наши новые модернизированные и РСЗО, они очень нужны для армии", - заметил белорусский лидер. Потому что важную роль в столкновениях играет не только высокоточное современное вооружение, но и более простое - автоматы, пулеметы, гранатометы. "Хорошо, что мы далеко не влезли в дорогостоящие вещи, которые мы и произвести не сможем, а надо было бы закупать. А вот на земле все это и плюс автоматы, гранатометы, пулеметы - они решают большие-большие проблемы", - сказал Президент.

"Я не говорю, что то не нужно. Нужно. Но без этого никакой победы на фронте не будет", - подчеркнул Президент. - Поэтому мы модернизировали еще до СВО вот эту технику. Наш товар абсолютно белорусский. Все белорусское". "Техника техникой, но нужны еще боеприпасы к ней", - продолжил глава государства. Поэтому по его поручению в очень сжатые сроки было организовано собственное серийное производство боеприпасов и в скором времени оно должно развернуться на полную мощность.

"Выйдем на 10-12 тыс. У нас же "диктатура" и, если жимануть, то и 15 тыс. Дмитрий Александрович Пантус соберет, - заметил Александр Лукашенко. - Это финишная сборка, на это все работает вся страна, десятки заводов".

Нюансы производства боеприпасов, как, впрочем, и многие разработки наших оружейников в большинстве своем военная тайна. Что давно не секрет - высокие компетенции белорусов в этой сфере еще с советских времен - их не растеряли. Сегодня - как нашли!





Кластер белорусского оборонно-промышленного комплекса - один из лучших на постсоветском пространстве. Сохранены не только уникальные технологии, они получили за эти 30 лет очень существенное развитие. Причем абсолютно по всем видам: и боеприпасное производство, конструирование, и серийный выпуск различного рода автомобильной и бронетехники, реализация других важных программ, в том числе в области микроэлектроники. Сегодня она не просто конкурентно способна, она на уровне лучших достижений мирового военно-промышленного производства. Игорь Коротченко, главный редактор журнала "Национальная оборона", военный эксперт

Технологический суверенитет - не только гражданский сектор, но и сектор обороны, безопасности. Мы видим, что в ситуации санкционного противостояния, той агрессии, которую производит коллективный Запад, очень важно иметь собственную базу - производственную, инженерную, которая бы позволяла самостоятельно производить определенные базовые виды вооружений. Петр Петровский, политолог

Милитари-формат этого посещения не обошелся без вопросов об актуальном. А медиаполе всколыхнули заявления лидеров Беларуси и России о размещении у нас тактического ядерного оружия. Мол, подгадали как раз под готовящийся саммит НАТО в Вильнюсе. Ну даже если и так, значит, ответили сигналом на сигнал.

"Это было мое требование. Это не Россия мне навязывала", - сказал Александр Лукашенко и напомнил, что одним из первых его предложений россиянам было вооружить ядерными боеголовками несколько белорусских "Полонезов". Но это оказалось излишне сложным. Поэтому приняли решение передать тактическое ядерное оружие, предварительно подготовив хранилища. "Все готово. Думаю, пройдет несколько дней, и мы будем иметь то, что мы и просили. И даже чуть больше", - сказал Александр Лукашенко.

Подчеркнув значительную мощность того ядерного оружия, которое будет размещено в Беларуси, глава государства заявил: "Это оружие сдерживания".

Однако ситуаций, когда пришлось бы его применить, разумеется, хотелось бы избежать. "Не дай бог мне придется принимать решение на применение этого оружия в современное время. Но никакого колебания не будет, если только против нас будет агрессия", - подчеркнул Александр Лукашенко.

В свое время на ядерное разоружение Беларусь пошла под гарантии - не будут давить. Но на Западе эти обещания давно забыли. Еще тогда у Лукашенко сработало политическое чутье… Как знал…

Президент Лукашенко практически сразу после того, как он возглавил республику, неоднократно озвучивал мнение о том, что отказ от такого фактора сдерживания был ошибочным. На волне всеобщего разоружения конверсии всего этого, можно сказать в какой-то степени безумия, которое охватило постсоветское пространство после распада СССР, он был один из немногих, если не единственным, лидером того пространства, который говорил о том, что угроза никуда не делась, угроза завуалирована, она может быть на какое-то время спрятана под ковер, но планы Запада по ликвидации Беларуси, по ликвидации и расчленению России никуда не делись. Тимур Шафир, секретарь Союза журналистов России

Тактическое ядерное оружие - это разговор о мире, а не о войне. Мы размещаем ТЯО для того, чтобы избежать войны, хотим мирно жить в мирной стране. Мы не хотим, чтобы ракеты падали, мы не хотим, чтобы кто-то на нас напал, мы не претендуем ни на какие территории, нам не надо война. Белорусы никогда никакой войны не хотели. Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Ядерная риторика белорусского Президента - не пыль в глаза и не безрассудное желание владеть "красной кнопкой". Как Главнокомандующий видит все угрозы, реально оценивает обстановку и должен сделать все, чтобы страну не застали врасплох.

Вы же будете как цель? - спросила Ольга Скабеева, ведущая телеканала "Россия-1".

Александр Лукашенко отметил: "Целью мы были всегда. Нас порвать на куски с 2020 года хотели. Против ядерной страны, страны, которая обладает ядерным оружием, никто еще не воевал".

Многие спят и видят - втянуть Беларусь в горячую войну. Александр Лукашенко скажет: Путин участвовать в СВО не просил, Кремль таких условий не ставил. Разговаривать на эти темы с российской прессой Президенту легко. Ведь с самого начала специальной военной операции Минск предельно честно сформулировал свою позицию.

"Мы не позволим стрелять в спину русскому человеку - это наша роль в этой войне, - сказал Президент Беларуси.

Ольга Скабеева заметила, что разные времена, но в России все бесконечно благодарны Александру Лукашенко за помощь. "Иной раз складывается ощущение, что Россия одна - не просто блок НАТО, но 51 государство помогает Украине, и вот есть такой брат, друг, товарищ. Это дорого стоит".





"Здесь нет ничего необычного. Мы имеем с Российской Федерацией договор, по которому у нас фактически единая армия. Мы ругались, дрались по всем направлениям, но вооруженные силы сохранили единство. И все, что прописано планом (а план не секретный, мы Западу об этом говорили), мы соблюдаем и выполняем", - подчеркнул Президент.

"У нас с Польшей, Латвией, Литвой граница 2,5 тысячи километров. Ее надо закрыть. Кто сегодня гарантирует, что у нас нет оттуда угрозы? Оказывается, есть. Очумелые натовцы проводят учения. Нас упрекают, что мы ядерное оружие под совещание НАТО в Вильнюсе подтягиваем, а они учения проводят - десятки тысяч человек участвуют со всего блока НАТО со всех стран. Поэтому то направление очень опасное. Я не пророк, но в Украине мы закончим эту войну. К этому уже большие предпосылки. Но дальше нам эти очумелые с Запада слишком много проблем создадут".

Минск лоббирует мирное урегулирование на Украине еще с 2014 года. И прежнему, и нынешнему руководству - отбросив эмоции и закрыв глава не неприкрытую враждебность, предлагал и предлагает разговаривать в любом формате и, как говорится по-соседски, в любом "огороде". Но Киев сливает все переговоры по указке американских хозяев.

Александр Лукашенко убежден, что, пока есть возможность, необходимо договариваться. Однако Запад, по его словам, не позволяет Украине идти на переговоры. "Хотя я уверен и имею такую информацию, что в Украине сегодня подавляющее большинство людей хотят прекратить войну, в том числе военных, которые воюют, гибнут там. Но есть распиаренная верхушка во главе с Володей Зеленским. Он сейчас "герой", шастает по всему миру. Его целуют, обнимают и так далее. Я думал, он умнее. У нас же есть пример Горбачева: целовали - и что получили? Точно так будет у него", - уверен Президент. И потом. В Украине люди хотят жить. Что бы там ни было, мы потом разберемся, кто виноват. Это тоже будет не в их пользу. Но сейчас надо прекратить войну, чтобы люди не гибли".

Ситуация накалена до предела. Триггером в этой обстановке может стать любая мелочь или провокация. "Красная линия" для Лукашенко - это полномасштабная агрессия со стороны Прибалтики, Польши или Украины. Все понимают, что сценарии развития событий могут быть самые разные, но ответ один - готовы отстаивать страну.

"У нас достаточно уже сейчас мощи для того, чтобы ответить, - заявил Президент. - Многие говорят: "Ну, Батька, вы же знаете, он такой…" Да. Я такой, когда речь идет о моем народе, о моем государстве. И потом, я же не позволю (мы создавали здесь, корячились четверть века, вместе с белорусским народом создавали независимое государство) отдать 10 миллионов на растерзание. А россиян сколько здесь? Еще миллиона три постоянно. Вот 13 миллионов, я за них отвечаю. Поэтому без колебаний, если только будет совершена против нас агрессия".

Что такое война, белорусы знают не понаслышке. Потому ни в коем случае не хотят повторения страшных событий и даже врагу не пожелают пережить подобное. Тем, кто рядом, тем более. Всегда с миром и добром к соседям и не только! Принцип внешней политики на века!

"Мы выступаем за многополярный, справедливый мир с гарантиями развития для всех стран без исключения. В это время Запад рушит систему европейской безопасности, созданную после Второй мировой войны", - обратил внимание глава государства. Организация Объединенных Наций из цивилизованной диалоговой площадки для разрешения споров и дискуссий о будущем развитии мира превратилась в дипломатическое казино, где заправляют западные воротилы. Пока заправляют, - обратил внимание Президент. - Пытаются затормозить развитие отдельных государств и целых регионов, а на границах с несогласными разворачивают ударные силы НАТО". Беларусь категорически не согласна с таким раскладом, подчеркнул Александр Лукашенко. "И где все эти международные организации, которые это все видят, - ООН, ОБСЕ, Совет Европы, МВФ, Всемирный банк, когда нас уже третье десятилетие душат незаконными санкциями? - спросил Президент. - Одновременно в Украине интенсивную подготовку проходят националистические формирования, состоящие из мерзавцев всех мастей. На Западе открыто заявляют, что намерены использовать их для свержения вооруженным путем законной власти в Беларуси".