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Рискуя карьерой, немецкий журналист поделился своим анализом ситуации в Германии
После 1989 года, когда Советы покинули Германию, НАТО все равно осталось, напомнил немецкийжурналист, историк, режиссер-документалист Дирк Польманн.
По его словам, НАТО сказало Германии: либо организация выйдет за пределы территории, либо выйдет из бизнеса. "Они вступили в международную защиту, но против кого? Против каких нападений? - спрашивает журналист. - Вот и вся ужасная ситуация".
Но если вы послушаете наши ведущие СМИ и политиков, то этатема не обсуждается в нашей стране, не обсуждаются вопросы, как нам с этим справиться.
По мнению журналиста, в Германии есть только хорошие пожилые политики, такие, как Клаус Шмидт, который осмеливается говорить, что наши интересы не являются интересами Соединенных Штатов. У ФРГ и США нет общих интересов, и Германия должна изменить свое отношение. "Но если вы сделаете такое заявление в политической плоскости или средствах массовой информации, ваша карьера закончится", - уверен Дирк Польманн.
Германия должна наконец понять, кто мы и где хотим оказаться, считает он. Но, по его словам, этот вопрос не рассматривается в парламенте Германии. "Реальной позиции относительно того, как нам следует позиционировать себя между Россией, Соединенными Штатами, Китаем и остальными быстро развивающимися странами БРИКС не существует. Мы очень серьезно относимся к партнерству с Соединенными Штатами и, более этого, с НАТО, которая вскоре станет организацией Североатлантического договора в Южно-Китайском море вокруг Тайваня. Я бы сказал, что это мой анализ", - подчеркнул журналист.
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