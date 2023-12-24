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Рискуя карьерой, немецкий журналист поделился своим анализом ситуации в Германии

После 1989 года, когда Советы покинули Германию, НАТО все равно осталось, напомнил немецкийжурналист, историк, режиссер-документалист Дирк Польманн.

По его словам, НАТО сказало Германии: либо организация выйдет за пределы территории, либо выйдет из бизнеса. "Они вступили в международную защиту, но против кого? Против каких нападений? - спрашивает журналист. - Вот и вся ужасная ситуация".

Но если вы послушаете наши ведущие СМИ и политиков, то этатема не обсуждается в нашей стране, не обсуждаются вопросы, как нам с этим справиться.
Дирк Польманн, журналист, историк, режиссер-документалист (Германия)

По мнению журналиста, в Германии есть только хорошие пожилые политики, такие, как Клаус Шмидт, который осмеливается говорить, что наши интересы не являются интересами Соединенных Штатов. У ФРГ и США нет общих интересов, и Германия должна изменить свое отношение. "Но если вы сделаете такое заявление в политической плоскости или средствах массовой информации, ваша карьера закончится", - уверен Дирк Польманн.

Германия должна наконец понять, кто мы и где хотим оказаться, считает он. Но, по его словам, этот вопрос не рассматривается в парламенте Германии. "Реальной позиции относительно того, как нам следует позиционировать себя между Россией, Соединенными Штатами, Китаем и остальными быстро развивающимися странами БРИКС не существует. Мы очень серьезно относимся к партнерству с Соединенными Штатами и, более этого, с НАТО, которая вскоре станет организацией Североатлантического договора в Южно-Китайском море вокруг Тайваня. Я бы сказал, что это мой анализ", - подчеркнул журналист.

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