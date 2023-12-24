После 1989 года, когда Советы покинули Германию, НАТО все равно осталось, напомнил немецкийжурналист, историк, режиссер-документалист Дирк Польманн.

По его словам, НАТО сказало Германии: либо организация выйдет за пределы территории, либо выйдет из бизнеса. "Они вступили в международную защиту, но против кого? Против каких нападений? - спрашивает журналист. - Вот и вся ужасная ситуация".

Но если вы послушаете наши ведущие СМИ и политиков, то этатема не обсуждается в нашей стране, не обсуждаются вопросы, как нам с этим справиться. Дирк Польманн, журналист, историк, режиссер-документалист (Германия)

По мнению журналиста, в Германии есть только хорошие пожилые политики, такие, как Клаус Шмидт, который осмеливается говорить, что наши интересы не являются интересами Соединенных Штатов. У ФРГ и США нет общих интересов, и Германия должна изменить свое отношение. "Но если вы сделаете такое заявление в политической плоскости или средствах массовой информации, ваша карьера закончится", - уверен Дирк Польманн.