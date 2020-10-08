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Рисовая каша с апельсином и курагой на кокосовом молоке

Возьмем:

  • Полстакана круглого риса,

  • стакан молока,

  • стакан кокосового молока,

  • 1 апельсин,

  • 100 граммов кураги,

  • 1 ст.л. меда.

Кокосовое и коровье молоко выливаем в кастрюлю и доводим до кипения при средней интенсивности нагрева. Важно, чтобы молоко не подгорело и не убежало.

Кокосовое молоко повышает гемоглобин. В одной чашке молока содержится 22 % суточной нормы железа.

В кастрюлю с молоком всыпаем полстакана круглого риса. Варим на очень слабом огне, периодически помешивая, до полной готовности риса. С одного апельсина снимаем цедру с помощью терки. Из самого апельсина выжимаем сок. Вымытую и высушенную курагу нарезаем на очень мелкие кусочки.

Ученые рекомендуют употреблять курагу с целью похудения и профилактики ожирения, что также позволит снизить риск развития патологий со стороны сердца и сосудов.

В отдельную кастрюльку выливаем апельсиновый сок, добавляем ложку меда, цедру апельсина и курагу. Хорошенько перемешиваем. Несколько минут прогреваем на слабом огне, но не кипятим. В готовую кашу выкладываем курагу с ароматным сиропом. Перемешиваем, даем настояться несколько минут. Подаем кокосово-апельсиновую кашу порционно.

Пусть ваш хороший день начинается схорошего завтрака.

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