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Рисовая каша с апельсином и курагой на кокосовом молоке
Возьмем:
Полстакана круглого риса,
стакан молока,
стакан кокосового молока,
1 апельсин,
100 граммов кураги,
1 ст.л. меда.
Кокосовое и коровье молоко выливаем в кастрюлю и доводим до кипения при средней интенсивности нагрева. Важно, чтобы молоко не подгорело и не убежало.
Кокосовое молоко повышает гемоглобин. В одной чашке молока содержится 22 % суточной нормы железа.
В кастрюлю с молоком всыпаем полстакана круглого риса. Варим на очень слабом огне, периодически помешивая, до полной готовности риса. С одного апельсина снимаем цедру с помощью терки. Из самого апельсина выжимаем сок. Вымытую и высушенную курагу нарезаем на очень мелкие кусочки.
Ученые рекомендуют употреблять курагу с целью похудения и профилактики ожирения, что также позволит снизить риск развития патологий со стороны сердца и сосудов.
В отдельную кастрюльку выливаем апельсиновый сок, добавляем ложку меда, цедру апельсина и курагу. Хорошенько перемешиваем. Несколько минут прогреваем на слабом огне, но не кипятим. В готовую кашу выкладываем курагу с ароматным сиропом. Перемешиваем, даем настояться несколько минут. Подаем кокосово-апельсиновую кашу порционно.
Пусть ваш хороший день начинается схорошего завтрака.
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