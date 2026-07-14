Ритмы фестиваля: расскажем о первых нотах "Славянского базара в Витебске"

Улицы Витебска превращаются в большой оркестр. В юбилейный 35-й раз ритм задает "Славянский базар". Международный форум, который единственный в мире с момента основания ни разу не брал антракт. В его дирекции уже выдано более 3 тыс. аккредитаций. Всего ожидают 7 тыс. гостей. Они уже говорят с Витебском своим искусством.

В Витебск пришагал Шагал. Маэстро и его муза Белла показались "Над городом" ближе к закату. О времени прибытия заветного шедевра знали единичные папарацци. Все в традициях первого "базарного" эшелона и его главных неуловимых звезд. Теперь и достояние Третьяковской галереи скроется в тени кулуаров Художественного музея.

Мария Липатова, хранитель музейных предметов Государственной Третьяковской галереи (Москва, Россия):

"Перед тем как вскрывать ящик, он должен постоять в том помещении, в котором будет экспонироваться, чтобы произошло сравнивание температур. Ночи будет достаточно. Завтра утром мы его распакуем и закрепим работу на стене".

На разогреве у Шагала - герой нашего времени. Доставили миры Никаса Сафронова. Полотнами о мемориалах, снах, привычных пейзажах вдохновлялись участники Петербургского международного экономического форума. Есть даже экспонат, что был в творческой командировке на МКС.

У самого народного художника сейчас юбилейное время. В апреле ему исполнилось 70, а первому свиданию со "Славянским базаром" - 30 лет. Тогда, в 1996-м, он давал персональную выставку в музее Марка Шагала, которую оценил сам Мулявин.

Никас Сафронов, народный художник России:

"Владимир Георгиевич стал говорить о выставке: "Пошли бы туда другие, посоветовал бы сходить на выставку. Непременно я бы сказал, обязательно посоветовал, что нас роднит с этим художником творчество, порыв, экспериментальность". Говорил очень приятные слова".

Русский патриот и на сцене драмтеатра имени Коласа - Пьер Безухов в исполнении московского драмтеатра "Модерн" сейчас проходит трансформацию от западника к человеку эпохи под народное а капелла и духовные песнопения. "Война и мир" проходит светом, не декорациями. Так открыли "Театральные встречи" в рамках "Славянского базара".

Юрий Грымов, художественный руководитель Московского драматического театра "Модерн":

"Там есть маленький подзаголовок "Русский Пьер". Мне была всегда интересна в этом романе именно линия Пьера Безухова. Я проследил некое движение, как Пьер превращается в Петра Кирилловича, т. е. западник Пьер превращается в русского патриота Петра Кирилловича. Вот это мне было интересно. Это большая для театра "Модерн" постановка. Она у нас идет уже 7 лет. Мы редко выезжаем, но не могли отказать столь уважаемому фестивалю".

Свежий взгляд снизу на "Славянский базар" от Туркменистана и Монголии - новые тембры детского музыкального конкурса. Он в 24-й раз является камертоном всему фестивалю искусств.

Кто из 19 стран мира взял ноту выше и был увереннее остальных, решают судьи. Но решающее слово за телеведущей и певицей Илоной Броневицкой. Вверх турнирной таблицы ушли Казахстан и Беларусь.

Елизавета Цуприк, представительница Беларуси на XXIV Международном детском музыкальном конкурсе "Витебск-2026":

"Я как обычно плачу, ничего вообще не меняется. Это от счастья, потому что для меня это, я считаю, как ни для кого другого важно".

Сейчас весь Витебск на "Пикнике". Именитая группа в компании "Чиж & Co" и Петра Елфимова раздает рок. 15 июля на "Славянском базаре - раздолье для танцевальной души.