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РНПЦ неврологии и нейрохирургии посетил митрополит Вениамин
Автор:Редакция news.by
Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин посетил РНПЦ неврологии и нейрохирургии 16 июня. Такие встречи с коллективами медучреждений и пациентами традиционны. Митрополит провел чин освящения оперблоков и палат и пообщался с теми, кто проходит лечение в центре.
В течение года за медпомощью в РНПЦ обращаются более 7,5 тыс. пациентов, включая и взрослых, и детей.
Специалисты центра каждый день работают с самыми сложными случаями. В РНПЦ неврологии и нейрохирургии выполняется более 3,5 тыс. хирургических вмешательств.