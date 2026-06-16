РНПЦ неврологии и нейрохирургии посетил митрополит Вениамин

Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин посетил РНПЦ неврологии и нейрохирургии 16 июня. Такие встречи с коллективами медучреждений и пациентами традиционны. Митрополит провел чин освящения оперблоков и палат и пообщался с теми, кто проходит лечение в центре.

В течение года за медпомощью в РНПЦ обращаются более 7,5 тыс. пациентов, включая и взрослых, и детей.