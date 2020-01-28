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РНПЦ детской хирургии в этом году исполнилось 50 лет

"Утренний дозор на 360" отправился в Республиканский научно-практический центр детской хирургии.

В январе 1970 года в Минске было создано многопрофильное детское хирургическое учреждение республиканского значения, включающее 5 специализированных отделений: экстренное, плановое, торакальное, гнойное и травматологическое. К слову, клиника была единственной в бывшем СССР, где проводились операции на открытом сердце детям. Республиканский научно-практический центр детской хирургии начал работу с 1 января 2015 года.

Современные технологии нашей медицины и кропотливая работа врачей позволяют спасать жизни самых маленьких пациентов. Ежегодно оказывается помощь более 8 тысячам детей.

В РНПЦ детской хирургии впервые в СНГ была успешно выполнена уникальная операция трехмесячному ребенку, которая является чрезвычайно сложным вмешательством при коррекции врожденной гипоплазии левых отделов сердца. Только в нескольких кардиохирургических центрах мира выполняется такая операция. Результат - маленький пациент теперь может спокойно расти и развиваться.

К слову, в центре детской хирургии впервые в СНГ проведена уникальная операция по закрытию дефекта межпредсердной перегородки под контролем внутрисердечного УЗИ, врачи центра прооперировали полуторамесячного малыша с аппендицитом. За последние 50 лет это первый зарегистрированный случай у ребенка в столь раннем возрасте. И список исключительных профессиональных ситуаций по спасению жизней специалистами центра можно продолжать долго.

В центре высокотехнологичное оборудование, используются технологии 3D-печати в процессе хирургической коррекции сложных врожденных пороков сердца.

Важная цель работы сотрудников Республиканского научно-практического центра детской хирургии заключается в том, чтобы помочь каждому ребенку обрести будущее без болезней. Будьте здоровы!

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