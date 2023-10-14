РНПЦ "Мать и дитя": непридуманные истории в новой серии проекта "Беларусь созидающая"

Сегодня в Республиканском научно-практическом центре "Мать и дитя" собрано все самое лучшее, что только есть для оказания медицинской помощи новорожденным и самим будущим мамам. Новый корпус детской реанимации, где выхаживают малышей с массой тела от 500 граммов. Отделение фетальной хирургии - там проводятся уникальные операции внутриутробно. Также есть банк генетического материала для ЭКО.