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РНПЦ "Мать и дитя": непридуманные истории в новой серии проекта "Беларусь созидающая"

Сегодня в Республиканском научно-практическом центре "Мать и дитя" собрано все самое лучшее, что только есть для оказания медицинской помощи новорожденным и самим будущим мамам. Новый корпус детской реанимации, где выхаживают малышей с массой тела от 500 граммов. Отделение фетальной хирургии - там проводятся уникальные операции внутриутробно. Также есть банк генетического материала для ЭКО.

Сама команда центра и, конечно, пациентки, которым, несмотря на все трудности, посчастливилось испытать радость материнства, расскажут свои истории. Смотрите новую серию проекта "Беларусь созидающая" о Республиканском центре "Мать и дитя" 14 октября после "Панорамы".

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