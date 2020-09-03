РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова отмечает 60-летний юбилей

Наши медики самоотверженно борются за каждую жизнь, и лучшая благодарность - это здоровье самих пациентов. Это подтверждает и коллектив РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова: в эти дни центр отмечает 60 лет. С юбилеем коллектив поздравил и президент Александр Лукашенко. Отметим, за эти годы в центре создана уникальная научная школа, совершены многочисленные изобретения и достигнуты большие успехи в лечении пациентов. Сегодня за помощью к белорусским онкологам едут, в том числе, из-за рубежа. Чем сегодня гордится главный онкоцентр страны - расскажет Юлия Хмель.



История РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова начинается в 1960 году. Открытие центра стало важным этапом в развитии клинической онкологии в Беларуси. За шесть десятилетий здесь создана уникальная научная школа и достигнуты большие успехи в лечении пациентов.





Ежегодно в РНПЦ онкологии и медрадиологии выполняется 10-12 тысяч операций

Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:

"Ежегодно в нашем центре выполняется порядка 10-12 тысяч операций. Большая часть выполняется в условиях стационара, и где-то порядка 4 тысяч - это пациенты амбулаторно, то есть, это хирургия одного дня. Высокотехнологичных операций выполняется порядка 40%. У нас растет количество операций ежегодно с использованием эндоскопического оборудования, то есть - лапароскопия в онкологии занимает одно из ведущий мест. Это, конечно же, облегчает во многом судьбу пациентов".

За помощью к белорусским онкологам обращаются пациенты из-за рубежа

Сегодня за помощью к белорусским онкологам обращаются пациенты, в том числе - из России, Германии, Великобритании и стран Прибалтики. Татьяна Валько приехала из украинского города Сарны. У 77-летней пациентки рак желудка. Здесь, в центре, она прошла 4 курса химиотерапии и уже видит значительные улучшения.

Сейчас центр - это единый научно-лечебно-учебный комплекс. В структуре - четыре научных отдела и десять лабораторий, 20 стационарных и 11 диагностических отделений. Например, в лаборатории канцерогенеза делают диагностику многих видов рака, прогнозируют течение болезни и наследственной предрасположенности.

Современная диагностика многих заболеваний

Анна Портянко, заведующая молекулярно-генетической лабораторией канцерогенеза РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:

"Современная диагностика многих заболеваний, и в первую очередь - онкологических, уже выходит за рамки обычной рутинной лабораторной морфологической диагностики, которая хорошо освоена в стране. Она требует использования высокотехнологичных и дорогостоящих молекулярно-генетических методов. С каждым годом количество исследований увеличивается. За 2019 год это было более 160 тысяч исследований и 40 тысяч биологических образцов".

В Беларуси проводят четыре программы скрининга

Рак предстательной железы – на первом месте по заболеваемости среди мужчин. У женщин - рак молочной железы. Обнаружить опухоль на ранней стадии - половина успеха. Еще лучше, когда можно определить вероятность появления болезни. Сейчас в Беларуси проводят четыре программы скрининга.

В борьбе за жизнь важно все: высококлассная медпомощь, комфорт, поддержка близких и возможность быть с ними рядом в трудные моменты.

Пансионат для онкопациентов и их родственников

Осенью в Боровлянах открыли пансионат для пациентов, которые временно проходят амбулаторное лечение. Жить рядом могут и их родственники. Это здание наш президент назвал объектом справедливости неслучайно. Ведь люди, которые по стечению обстоятельств попали в беду, а также их родные должны сконцентрироваться только на том, как победить недуг. И не думать, приехав, например, с юга или севера Беларуси, где искать жилье.

Арендные дома для медперсонала

Также на территории РНПЦ открыли комплекс домов для медперсонала. Событие важное, особенно для молодых семей и приезжих специалистов. И серьезный шаг на государственном уровне для закрепления медиков.

Кроме этого, в клинике есть единственный в Беларуси центр позитронно-эмиссионной томографии. Здесь проводят исследования, которые показывают распространенность опухоли.

Каждая спасенная жизнь - подарок для медиков