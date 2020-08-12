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РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий проводит выездные дни доноров
Республиканский научно-практический центр трансфузиологии и медицинских биотехнологий организовал выездные дни доноров для работников учреждений и компаний. Что нужно сделать, чтобы провести выездную донорскую акцию?
А знаете ли вы, что каждый третий житель планеты хоть раз в жизни нуждается в переливании донорской крови. Пока мировая наука еще не научилась искусственно синтезировать кровь и ее компоненты. По этой причине именно доноры крови являются практически единственной надеждой срочно нуждающихся в переливании. Для того чтобы безопасная кровь была доступна всегда и везде, где она необходима, достаточное число здоровых людей должно регулярно сдавать свою кровь. И Республиканский научно-практический центр трансфузиологии и медицинских биотехнологий даже организовал выездные дни доноров для работников учреждений и компаний.
Для проведения выездной донорской акции, нужно договориться с руководством организации, пригласить как можно больше желающих сдать кровь (от 20 человек).
Непосредственно забор крови длится 6-10 минут.То, что выездная служба крови всегда соблюдает санитарные требования, говорить не приходится. Берут кровь только одноразовым, стерильным инструментом. Медперсонал работает исключительно в масках и в обязательном порядке обеспечен антисептическими средствами.
В соответствии с законодательством Беларуси донорам предусмотрена компенсационная выплата.
Более того, как говорит заведующий отделением заготовки крови в выездных условиях РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Антон Свирский, считается, что донорство крови полезно для здоровья и самого донора.
Что ж, донор - не профессия, не работа, не ремесло, но этими людьми гордится наша страна, потому что они дарят другим людям самое ценное, что не выработать никакими технологиями, не купить и не заменить ничем другим - свою кровь.
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