РНПЦ травматологии и ортопедии: ежедневно в центре проводится около сорока операций

Вопрос инвалидизации населения вследствие заболевания опорно-двигательного - это очень актуальная проблема в нашей стране. И РНПЦ травматологии и ортопедии является своего рода координатором и организатором диагностики лечения и профилактики данной проблемы. Причем, мы идем не только по пути лечения данных заболеваний, но и по пути отработки новых технологий влечения, которые затем внедряются по всей стране.



Михаил Герасименко, директор РНПЦ травматологии и ортопедии

