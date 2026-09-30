Роботизация, кадры и кооперация: о чем будут говорить на "ИННОПРОМ. Беларусь"

30 сентября в Минске стартует Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Беларусь" - это и большая экспозиция техники и товары, а также деловая программа, которая рассчитана на три дня.

Белорусская столица в эти дни принимает гостей почти со всех континентов: "ИННОПРОМ. Беларусь" собирает лидеров промышленности из 40 стран мира. Это больше, чем было в 2025 году, когда Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Беларусь" приехала в Минск.

Уже второй раз собираются здесь представители предприятий из всех стран-партнеров, которые готовы делиться новинками, наработками, искать совместные решения по самым важным вопросам развития промышленности.

Факт В нынешнем "ИННОПРОМ. Беларусь" будет принимать участие 160 предприятий и организаций страны.

Стенды представлены и в закрытой части павильона, а также на открытой площадке. Безусловно, каждый производитель будет показывать свои новинки, ведь главное все-таки продемонстрировать, насколько развивалось предприятие за нынешний год.

Родина "ИННОПРОМ" - российский Екатеринбург, но уже есть много и выездных, и постоянных экспозиций. Например, "ИННОПРОМ. Центральная Азия" в Ташкенте, сейчас уже "ИННОПРОМ. Беларусь". В 2026 году выставка была и в Саудовской Аравии, и в Индии.

Главный лейтмотив всех экспозиций - кооперация, поиск совместных важных решений, поэтому у выставки всегда есть большая деловая программа. Свою программу представляет каждый производитель на стендах.

30 сентября переговоры будут проходить нон-стоп, деловая программа стартует в 10:30. На мероприятиях будут говорить о роботизации промышленности, ее развитии, чтобы она приносила плоды, также обсудят подготовку кадров, ведь они должны быть квалифицированы, двигать экономику вперед.

Особое внимание будет уделено и развитию кооперации в рамках Союзного государства, ведь много техники, которая представлена на открытой площадке, создана совместно белорусскими и российскими производителями.

Площадь закрытой части экспозиции "ИННОПРОМ. Беларусь" составляет 6 тыс. кв. м, в ней представлены белорусские предприятия, а также стенды от стран-партнеров - Узбекистана, Казахстана, российских регионов. Также 3 тыс. кв. м - это открытая площадь.

Также 30 сентября ожидается подписание новых совместных контрактов. Главная сессия в рамках "ИННОПРОМ" пройдет 1 октября. В этом году она называется "Производственно-технологическая кооперация: взаимодополняющее партнерство" - с главной трибуны о ключевом будут говорить руководители правительств стран Евразийского экономического союза.