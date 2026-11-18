Беларусь готовится к проведению третьего заседания седьмого Всебелорусского народного собрания. Большая коллективная работа по достижению целей пятилетия строится вокруг семи стратегических приоритетов. Во главе угла - экономика и благосостояние людей. В этой пятилетке от всех отраслей ждут большей инновационной активности.

Не менее 100 роботов на 10 тыс. сотрудников - такой видят промышленность Беларуси к 2030 году. Робот выступает как помощник человека. Холдинг "Горизонт" в прошлом году роботизировал линии по выпуску телевизоров, а в этом внедрил новинки и в производство компьютеров. Теперь процесс сборки идёт быстрее, а точность монтажа стала выше.

Дмитрий Малашкевич, технический директор холдинга "Горизонт":

"Роботизация дает нам возможность уйти от рутинной работы, а также повышает качество и точность сборки. На линии производства мониторов благодаря роботизации мы смогли увеличить объемы выпуска и улучшить качество самой продукции. В 2027 году запланирована роботизация металлообрабатывающих предприятий и заводов полиэтилпластика".

Даниил Давидовский, инженер по техническому сопровождению проектов группы роботизации холдинга "Горизонт":

"На данный момент это сборочно-техническая тестировочная линия для производства мониторов диагональю от 22 до 43 дюймов в разных исполнениях, включая изогнутые модели игровых серий".

Белорусская промышленность выбрала курс на инновации: внедрение умных помощников позволяет одновременно увеличивать прибыль и повышать качество продукции.