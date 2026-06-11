Роботизированные БЕЛАЗ и трактор МТЗ - какую технику разрабатывают белорусские ученые

11 июня премьер-министр Беларуси Александр Турчин посетил Объединенный институт машиностроения Национальной академии наук. Он состоит из 6 научно-технических центров, каждый отвечает за свое направление: от сельхозмашиностроения до карьерной техники.

Задача общая для всех - работать над продуктами и решениями, которые будут полезны для промышленности и в целом экономики. Из актуальных трендов - электротранспорт, а также беспилотная и роботизированная техника.

"Например, создан роботизированный БЕЛАЗ. И это не беспилотный БЕЛАЗ, который управляется дистанционно, - он перемещается по карьеру полностью самостоятельно, без участия операторов. Еще один пример - роботизированный трактор МТЗ. Также сейчас актуальна роботизация логистических тележек в терминалах. Оказывается, это очень востребованное устройство", - рассказал Сергей Щербаков, зампредседателя Президиума НАН Беларуси.

По словам первого заместителя председателя Президиума НАН Виталия Залесского, Объединенный институт машиностроения занимается в том числе и дизайном. "Это не просто картинка, это вопрос решения необходимых задач и эргономики для водителя, который будет находиться в этой машине. Прочность, надежность, безопасность - все эти задачи решают в институте", - сказал он.