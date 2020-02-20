Робототехники - герои новой серии проекта "Поколение.by"

Будущее с высокими технологиями и умным железом. Их роботы не просто уникальные машины, но и лучшие друзья человека. Студенты и школьники, чье детское хобби стало профессиональным занятием в жизни. Они уже доказали реальную практическую значимость своих умных проектов всему миру. Робототехники - герои новой серии проекта Агентства теленовостей "Поколение.by". Смотрите сегодня сразу после "Панорамы".