Роботы-гонщики, футбол и интеллектуальное сумо: в Минске прошел роботурнир

Финал Кубка по образовательной робототехнике прошел в Национальном детском технопарке. Научный ринг объединил более 400 участников и тренеров из Беларуси, России и Китая. Отборочные туры прошли во всех областных городах, а также в Пинске и Бобруйске. За три дня состязания провели более чем в 30 категориях: гонки балансирующих роботов, футбол, интеллектуальное сумо и даже театрализованное представление.