3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Роботы-гонщики, футбол и интеллектуальное сумо: в Минске прошел роботурнир
Финал Кубка по образовательной робототехнике прошел в Национальном детском технопарке. Научный ринг объединил более 400 участников и тренеров из Беларуси, России и Китая. Отборочные туры прошли во всех областных городах, а также в Пинске и Бобруйске. За три дня состязания провели более чем в 30 категориях: гонки балансирующих роботов, футбол, интеллектуальное сумо и даже театрализованное представление.
Победители в 16 категориях турнира примут участие в одном из самых престижных робототехнических турниров "РобоФинист". Перед участниками также выступили ведущие тренеры, методисты и разработчики в области образовательной робототехники.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Казино, нацмены и приватизация - чем еще запомнился белорусам 1992 год
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Каждый зарабатывал как мог, или Почему в Беларуси в начале 1990-х произошел рост ОПГ
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей