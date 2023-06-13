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Роботы-гонщики, футбол и интеллектуальное сумо: в Минске прошел роботурнир

Финал Кубка по образовательной робототехнике прошел в Национальном детском технопарке. Научный ринг объединил более 400 участников и тренеров из Беларуси, России и Китая. Отборочные туры прошли во всех областных городах, а также в Пинске и Бобруйске. За три дня состязания провели более чем в 30 категориях: гонки балансирующих роботов, футбол, интеллектуальное сумо и даже театрализованное представление.

Победители в 16 категориях турнира примут участие в одном из самых престижных робототехнических турниров "РобоФинист". Перед участниками также выступили ведущие тренеры, методисты и разработчики в области образовательной робототехники.

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