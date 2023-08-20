Роботы: как мечта становится реальностью

Передовые роботы и сценарии применения инноваций в различных областях: от сферы услуг и медицины до логистики и сельского хозяйства. В Пекине в эти дни проходит Всемирная конференция роботов. Китайская столица объединила более 140 компаний из разных стран. Всего представлено около 600 разработок. В этом году особое внимание человекоподобным роботам. Из Пекина репортаж - Ярослава Даниленко.

Если тогда, в 1979-м, это можно было назвать научной фантастикой, то сегодня человекоподобные роботы все сложнее отличить от настоящих людей.



На 100 % убеждает в этом Всемирная конференция роботов, которая не первый год проводится в Пекине. На площади в 45 тысяч квадратных метров около 600 экспонатов. Главные герои - роботы, умеющие передавать мимику человека. Пока что не полностью – инженеры работают над продуктом постоянно.



Мы разработали бионических человекоподобных роботов, например, робота-бармена, который стоит за моей спиной. Наши роботы также могут оказывать помощь при приеме гостей, сопровождать в медицинских, образовательных и других учреждениях. Мы надеемся, что в дальнейшем с помощью технологии искусственного интеллекта наши роботы смогут общаться с пожилыми людьми. Сиэр Айли, инженер-конструктор



В этом году организаторы решили представить разработки по сценариям, в которых могут участвовать роботы. Например, сфера медицины. В ней область применения разработок довольно широка. На форуме можно увидеть искусственное сердце - потенциал мягкой робототехники - имитирует процесс кровотока. На помощь роботы приходят и хирургам – вмешательство становится более эффективным и точным. Весь потенциал можно увидеть, сделав разрез на лепестке розы.



Роботы лучше поддаются тонкой настройке, малоинвазивны и более точны. Они причиняют меньше вреда пациентам. Благодаря некоторым операциям с роборуками у врача более широкое и четкое поле зрения во время операций, а это уменьшает количество ран у пациентов и обеспечивает более быстрое выздоровление. Ли Хаоюань, сотрудник отдела маркетинга компании-разработчика



Сфера услуг - одна из тех, где роботы также внедряются активно. Из последних разработок - робот-бариста. Система алгоритмов и искусственный интеллект помогают в латте-арте.



В будущем процесс будет полностью автоматизирован: от размещения заказа клиентом до приготовления кофе и его доставки. Мы используем зрительную систему робота и направляем его руки для выполнения захватного движения. Важным этапом является взбалтывание молочной пены - это необходимо сделать равномерно. Цзян Цзыян, инженер компании-разработчика



Робопитомец - то, что точно действительно удивит соседей по двору. Бионические четвероногие друзья популярны на форуме. Они могут с вами поиграть и поговорить. С развитием технологий появились и промышленные варианты кибердогов - они могут вести мониторинг окружающей среды, ремонтировать инфраструктуру и даже участвовать в спасательных работах.



Заметная особенность этого робота - 4D-лидар. С его помощью кибердог может воспринимать окружающий ландшафт в режиме реального времени и самостоятельно обходить препятствия. А благодаря разговорному искусственному интеллекту, он может общаться со своими владельцами. Например, вы можете приказать ему сделать шаг вперед или назад или потанцевать. Он будет вас слышать. Роботы могут сохранять хорошее равновесие в любой среде. Ван Цисинь, директор департамента маркетинга компании-разработчика

