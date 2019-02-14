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Роботы помогут ориентироваться в городе во время II Европейских игр

Ориентироваться в городе во время II Европейских игр гостям помогут роботы. На улице Комсомольской в Минске появился робот в национальной одежде, который в руках держит "Карту гостя". Он поможет найти дорогу и подскажет, где можно приобрести сувениры. В скором времени манекен должен заговорить - на предприятии для него разрабатывают специальную программу. В планах до начала игр установить еще несколько таких роботов и у остальных информационных киосков.

"Карта гостя" - это своеобразная туристическая программа и справочник. Она позволяет бесплатно или со скидкой посещать музеи, экскурсии, галереи. К тому же, "Карту гостя" туристы могут использовать в качестве проездного билета в общественном транспорте.

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