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Роддом № 6 начнет работу в смешанном режиме с 22 ноября
Больницы по всей стране продолжают возвращаться к привычному режиму работы. Сегодня в 6-й клинике после пациентов с COVID-19 дезинфицировали акушерский корпус. С понедельника родильный дом начнет работу в смешанном режиме. Это значит, что беременных и рожениц с диагнозом COVID-19 продолжит принимать изолятор на сто коек. Мамы с отрицательным результатом на коронавирус будут размещаться в чистых палатах: для плановой госпитализации есть 90 мест. 6-я больница практически полностью вышла из красной зоны. Для ковид-инфицированных по-прежнему работает терапевтический корпус.
Возобновили и плановый прием пациентов в офтальмологических стационарах 3-й больницы. К привычному режиму работы вернулись отделения 10-й и 11-й клиник, а также второй столичный роддом.
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