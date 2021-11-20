Роддом № 6 начнет работу в смешанном режиме с 22 ноября

Больницы по всей стране продолжают возвращаться к привычному режиму работы. Сегодня в 6-й клинике после пациентов с COVID-19 дезинфицировали акушерский корпус. С понедельника родильный дом начнет работу в смешанном режиме. Это значит, что беременных и рожениц с диагнозом COVID-19 продолжит принимать изолятор на сто коек. Мамы с отрицательным результатом на коронавирус будут размещаться в чистых палатах: для плановой госпитализации есть 90 мест. 6-я больница практически полностью вышла из красной зоны. Для ковид-инфицированных по-прежнему работает терапевтический корпус.



Возобновили и плановый прием пациентов в офтальмологических стационарах 3-й больницы. К привычному режиму работы вернулись отделения 10-й и 11-й клиник, а также второй столичный роддом.