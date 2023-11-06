Родильное отделение 1-й клинической больницы Минска открыли после масштабной реконструкции

Приведение этого объекта в соответствие с современными требованиями заняло порядка 4 месяцев. И получилось довольно достойно, такая работа будет и дальше продолжаться. В течение трех лет мы данный корпус приведем современный вид.

Ольга Есманчик, главврач 1-й городской клинической больницы г. Минска