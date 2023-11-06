3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Родильное отделение 1-й клинической больницы Минска открыли после масштабной реконструкции
Традиционный марафон ноябрьских подарков в Беларуси, важных для народа и экономики. Родильное отделение 1-й городской клинической больницы открыли сегодня после масштабной реконструкции в Минске. Здесь установили современное оборудование, отремонтировали палаты - все для комфорта мам и малышей. В индивидуальных родзалах установлены даже джакузи. Сегодня роддом уже принимает первых пациенток.
Постарались в текущем ремонте выполнить все необходимые работы по усовершенствованию наших коммуникаций, подходных путей, соблюдение безбарьерной среды. Мы поставили сенсорные датчики движения для перемещения сотрудников и минимизации потоков пациентов.Вадим Передня, глава администрации Первомайского района г. Минска:
Приведение этого объекта в соответствие с современными требованиями заняло порядка 4 месяцев. И получилось довольно достойно, такая работа будет и дальше продолжаться. В течение трех лет мы данный корпус приведем современный вид.
Более 3 тысяч малышей ежегодно появляются на свет в стенах 1-й городской клинической больницы Минска. Около 10% родителей отдают предпочтение партнерским родам - в медучреждении для этого также созданы все условия.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе