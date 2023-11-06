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Родильное отделение 1-й клинической больницы Минска открыли после масштабной реконструкции

Традиционный марафон ноябрьских подарков в Беларуси, важных для народа и экономики. Родильное отделение 1-й городской клинической больницы открыли сегодня после масштабной реконструкции в Минске. Здесь установили современное оборудование, отремонтировали палаты - все для комфорта мам и малышей. В индивидуальных родзалах установлены даже джакузи. Сегодня роддом уже принимает первых пациенток.

Постарались в текущем ремонте выполнить все необходимые работы по усовершенствованию наших коммуникаций, подходных путей, соблюдение безбарьерной среды. Мы поставили сенсорные датчики движения для перемещения сотрудников и минимизации потоков пациентов.Вадим Передня, глава администрации Первомайского района г. Минска:
Ольга Есманчик, главврач 1-й городской клинической больницы г. Минска
Приведение этого объекта в соответствие с современными требованиями заняло порядка 4 месяцев. И получилось довольно достойно, такая работа будет и дальше продолжаться. В течение трех лет мы данный корпус приведем современный вид.
Ольга Есманчик, главврач 1-й городской клинической больницы г. Минска

Более 3 тысяч малышей ежегодно появляются на свет в стенах 1-й городской клинической больницы Минска. Около 10% родителей отдают предпочтение партнерским родам - в медучреждении для этого также созданы все условия.

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