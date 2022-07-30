Родион Денисов: Евросоюз оказывает давление на русскоязычное население

Несмотря на негативные последствия выбранного курса, Евросоюз продолжает поддерживать враждебную риторику в отношении Союзного государства.



Одним из инструментов такой недальновидной политики стало повсеместное ущемление прав русскоязычных. Такое мнение нашему телеканалу высказал известный эстонский журналист Родион Денисов.



По словам эксперта, нескрываемая агрессия против России и Беларуси - не что иное, как составная часть плана коллективного Запада по переделу старого мирового порядка и установлению новой экономической диктатуры.



Родион Денисов, журналист (Эстония):

Безусловно, ухудшение отношений - это курс, который взял Европейский союз и Евроатлантическое сообщество. Это заявляется совершенно официально, для чего это делается? В первую очередь, это делается для давления на Россию и Белоруссию. Кроме всего прочего, по всей вероятности, здесь идут какие-то другие процессы. Заодно осуществляется давление на местное русскоязычное население, формируется новая экономика, формируются новые какие-то связи, и происходит, скажем так, передел мира. Как об этом уже неоднократно говорилось, и в данном случае не надо рассматривать отдельно Эстонию от Евросоюза и западного сообщества, решения принимается отнюдь не в Таллине.