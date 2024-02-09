В Украине 2019 году на пост Президента страны выбрали Владимира Зеленского. Его образ в телесериале "Слуга народа" дал надежду на то, что Украина при молодом, пусть и неопытном, неподготовленном политике, шоумене, заживет лучше, чем при бизнесмене-коррупционере Порошенко. В результате каждый здравомыслящий человек как на Украине, так и в Донбассе понял, что президент Украины в стране ничего не решает - страну продали, а украинцы стали никому не нужными сиротами, по сути, брошенными на произвол судьбы.

Во внешней политике Зеленский говорил о референдуме: "Я дам народу право отвечать, определять внешнюю политику государства и проголосовать на референдуме за ключевые решения". Первым законом должен быть закон народовластия. Прошло почти пять лет - ни одного референдума Украина не провела. Что касается российского вопроса, Зеленский сказал, я готов договариваться с чертом лысым, чтобы не проливалась кровь. В итоге - Зеленский сорвал целый ряд переговорных процессов и принял указ, в котором запретил себе вести переговоры с Россией. Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России

Для урегулирования кризиса на Украине было организовано как минимум 7 международных переговорных площадок. Первые переговоры состоялись в феврале 2014 года. Вместе с другими представителями ЕС присутствовал Франк-Вальтер Штайнмайер - тогда министр иностранных дел Германии, сейчас президент, и Радослав Сикорский - министр иностранных дел Польши. Они составили соглашение, которое было подписано между Януковичем и оппозицией о том, что Янукович выводит силовиков из центра Киева, а митингующие убирают своих боевиков за пределы правительственного квартала. Янукович выполнил свои обязательства, а митингующие в ответ захватили администрацию Президента, парламент, украинский президент бежал, не сумев удержать власть и страну.

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В марте 2014 года было принято решение о создании специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая должна была фиксировать данные о нарушении договоренностей на территории Донбасса и зоны линии боевого соприкосновения. Но в 2022 году, когда с ОБСЕ в Донбассе решили распрощаться, стало известно, что камеры, установленные для якобы фиксации нарушений, всю информацию напрямую передавали киевской разведке. ОБСЕ изначально занимала не нейтральную сторону, а поддерживало переворот, майдан, считая тех, кто совершил переворот, на правильной стороне истории.

Потом были женевские переговоры, "нормандский формат" в Минске, Минск-2, где были подписаны как политические соглашения, так и военные - в частности, о неприменении некоторых видов оружия и соблюдении режима прекращения огня, об обмене пленными. Но ничего выполнено не было при активной поддержке Запада.