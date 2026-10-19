"Родительский дом" собрал семьи

Празднование Недели родительской любви в Минске подхватил Дворец детей и молодежи. Для всех семей центра - масштабный праздник под названием "Родительский дом". Для мам и пап в главном зале звучали трепетные слова о любви и благодарности. В обширной концертной программе все: выступления лучших танцевальных и музыкальных коллективов, награждение победителей семейных и творческих конкурсов и тематические выставки с фотозонами.

танцевальный коллектив

Алина Лисовская, жительница г. Минска:

рисунок

"Институт семьи сейчас очень важен в нашем обществе, и это нужно поддерживать, поэтому прекрасно отношусь, когда все это сплоченно и весело, а детям можно чем-то заняться. Дети готовят подарки для мамы, для папы, мы делаем пиццу, сегодня пекли печенье, поэтому просто стараемся вместе проводить время, играть в настольные игры".

Надежда Великая, директор Минского государственного дворца детей и молодежи:

"Родители, семья, сохранение традиционных ценностей - это очень значимо и для семьи, и для дворца, и для города, и для всей страны. Поэтому мы не исключение: наши коллективы и наши сотрудники - каждый день мы приглашаем в гости семьи всех категорий, всех деток: и детей-инвалидов, и из многодетных семей, и детей-сирот, и детей под опекой. Это очень важно - внимание к ребенку. Самое дорогое - это ребенок".

Неделя родительской любви проходит по всей стране и продлится до 21 октября.