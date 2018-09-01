Родную школу в Турове посетил Сергей Румас

Сегодня свою родную школу в Турове посетил и Сергей Румас. В подарок о визите премьер-министра школьники получили книги "Беларусь - наша Радзіма. Падарунак Прэзідэнта Беларусі першакласніку". Не обошлось и без подарков школе - мультимедийная доска заняла почетное место в кабинете истории, спортивный инвентарь отправился в спортзал. В свою очередь школьники преподнесли почетному гостю символические презенты в виде сувениров, сделанных своими руками. Также Сергей Румас поучаствовал в посадке аллеи на школьном дворе. Завершился визит премьер-министра в родную школу душевной беседой со старшеклассниками.