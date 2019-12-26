О тех, кто предан семье и не боится трудностей, ведь в детях обретает счастье, мы расскажем в новой серии проекта Агентства теленовостей и Белорусской ассоциации многодетных родителей "Родные люди". Семья Ковалевых по-новому заставит взглянуть на ежедневную рутину и расскажет, как спустя десятилетия не потерять ту юношескую энергию и силу любви. Только откровенные интервью сегодня вечером сразу после "Панорамы"!