Родственники героев Великой Отечественной почтили их память у монумента Победы в Минске

В преддверии Дня Победы в Минске проходит патриотический проект "Четыре фронта - одна Победа".

15 апреля к подножью монумента Победы были возложены цветы и четыре венка как символ четырех фронтов, которыми командовали Иван Баграмян, Георгий Захаров, Константин Рокоссовский и Иван Черняховский.

Участие в торжественной церемонии приняли родственники героев Великой Отечественной, школьники и учащиеся Суворовского училища. Цель проекта - сохранение исторической памяти о мужестве и героизме предков, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины.