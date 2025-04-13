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Родственники героев Великой Отечественной почтили их память у монумента Победы в Минске
В преддверии Дня Победы в Минске проходит патриотический проект "Четыре фронта - одна Победа".
15 апреля к подножью монумента Победы были возложены цветы и четыре венка как символ четырех фронтов, которыми командовали Иван Баграмян, Георгий Захаров, Константин Рокоссовский и Иван Черняховский.
Участие в торжественной церемонии приняли родственники героев Великой Отечественной, школьники и учащиеся Суворовского училища. Цель проекта - сохранение исторической памяти о мужестве и героизме предков, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины.
В Минске функционирует более 50 учреждений образования со статусом "Школа мира". А сегодня трем из них будут присвоены имена командующих фронтами Великой Отечественной - Баграмяна, Захарова и Рокоссовского.