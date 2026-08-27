Родственники опознали тела двух альпинистов, погибших на пике Курумды

В УВД Ошской области подтвердили, что родственники опознали тела альпинистов, погибших на пике Курумды, пишет Sputnik Кыргызстан.

Опознание проходило в морге города Ош в Кыргызстане, куда спасатели спустили два тела погибших в августе альпинистов.

В УВД уточнили, что один из опознанных - белорус Максим Полянский, второй - гражданин Литвы Сергей Рубцов.

"Оба тела находятся в морге Оша. Их отправят на родину", - рассказали в УВД.

Поиски третьего участника восхождения на Курумды - белоруса Николая Свиридова - были приостановлены из-за риска для жизни спасателей.

Напомним, что группа альпинистов, в составе которой два белоруса - 43-летний Максим Полянский и 60-летний Николай Свиридов, а также 37-летний литовец Сергей Рубцов перестали выходить на связь 4 августа, после подъема на пик Курумды (Коромду) высотой 6612,5 метра.

Восхождение на пик относится к высшей категории сложности и требует серьезной физической и технической подготовки. Первое восхождение на Курумды состоялось только в 2001 году после ряда неудачных попыток.

Фото: БЕЛТА