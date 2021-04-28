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Родственники бывшего начальника Лельчицкого РОВД исполнили последнюю волю офицера
Поступок, достойный офицера. Родственники бывшего начальника Лельчицкого РОВД Владимира Старовойта исполнили последнюю волю офицера - перечислили на благотворительный счет Гомельского областного онкодиспансера 11 тысяч рублей. Несмотря на все усилия врачей, прогрессирующая болезнь не оставила шансов милиционеру – в прошлом году он скончался. Понимая ситуацию, Владимир Григорьевич мужественно ее принял, но продолжил борьбу с болезнью, передав средства медикам.
На эти средства мы планируем закупить микроскопы, которые будут помогать врачам устанавливать диагноз "рак". Хочу поблагодарить офицера за такой поступок, потому что он своим примером показывает, что нужно помогать бороться с тяжелыми болезнями.
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