Родственники бывшего начальника Лельчицкого РОВД исполнили последнюю волю офицера

На эти средства мы планируем закупить микроскопы, которые будут помогать врачам устанавливать диагноз "рак". Хочу поблагодарить офицера за такой поступок, потому что он своим примером показывает, что нужно помогать бороться с тяжелыми болезнями.



Дмитрий Лось, главврач Гомельского областного клинического онкологического диспансера

