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Рогачевский молочно-консервный комбинат поставит в Китай пробную партию сгущенки
Белорусская молочка, колбасы и прочее уже давно узнаваемый и высоко ценящийся бренд далеко за пределами страны. Вот и Рогачевский молочно-консервный комбинат расширяет свое присутствие в странах Восточной Азии. Классическую белорусскую сгущенку планируется поставлять на китайский рынок.
Технологически выверенный процесс производства
Вареная, классическая, с наполнителями и без, с фруктозой для диабетиков и безлактозная для приверженцев здорового питания. И это далеко не все. В ассортименте 15 видов десертов на основе молока в жестяной банке.
Новая линия фасует молочные консервы с сахаром - та самая сгущенка со вкусом детства. За минуту с конвейера сходит до 600 банок, а далее отгрузка и поставки в торговую сеть страны. Часть сладкой продукции всеми видами транспорта поставляется на экспорт в 15 стран.
Контроль качества от приемки сырья до отгрузки готовой продукции
Новая линия, где фасуется и упаковывается готовая продукция, не подводит. Ручной труд человека минимальный - автоматика полная.
Людмила Кононова, укладчик-упаковщик готовой продукции ОАО "Рогачевский МКК":
"Мы наблюдаем за упаковкой, смотрим, как упаковывается продукция в короба, наличие, количество баночек. И дальше идет по ленте по конвейеру".
Наталья Бохан, оформитель готовой продукции ОАО "Рогачевский МКК":
"Чувствую ответственность за свою работу, наша сгущенка идет в США, Монголию, Казахстан".
Непрерывная технология сгущения молока
Рогачевский молочно-консервный комбинат - единственный на постсоветском пространстве практикует непрерывную технологию сгущения молока.
Стопроцентное качество гарантирует современное оборудование. Производство постоянно модернизируется, отсюда увеличение глубины переработки сырья и расширение ассортимента. Через центральный пульт управления в режиме онлайн отлеживается вся цепочка производственных процессов.
Олег Самышин, начальник консервного цеха ОАО "Рогачевский МКК":
"Оператор видит, как происходит выкатка молока в промежуточную емкость, дальше происходит доохлаждение и резервирование. После того как накопили молоко, оно отправляется на установку, где происходит подогрев, очистка, пастеризация, охлаждение, направляется в следующую 50-тонную емкость, где уже происходит нормализация. В зависимости от вида продукта, это получение молочно-сахарной смеси или сгущение пастеризованных молочных консервов".
Не только бренд Беларуси, а еще сладкая валюта. Консервы с бархатным привкусом распробуют и покупатели из КНР. Линейка экспортных товаров с приставкой "Сделано в Беларуси" в эту страну расширится.
Александр Сазонов, заместитель гендиректора ОАО "Рогачевский МКК":
"Мы сохранили наши традиции. Китайский рынок безграничен. Да, это будет небольшая партия, но есть потенциал, есть видение наших партнеров о том, что реализацию можно и нужно увеличивать".
Сыры - отдельная гордость и статья доходов
Развивать экономику страны помогает твердое намерение укреплять позиции на дальних рынках, невзирая на расстояния и жесткую конкуренцию. Рогачевский МКК в этом преуспел. Сыры - отдельная гордость и статья доходов. В четырех камерах (по 270 тонн каждая) востребованный продукт созревает до нужной кондиции, чтобы порадовать гурмана отменным вкусом.
Александр Мачеча, замначальника цеха по производству сыров ОАО "Рогачевский МКК":
"Чтобы получить достаточно вкусный сыр, нужно поддерживать в каждой камере свой микроклимат. Установлено специальное холодильное оборудование".
Стабильные торговые связи с двумя десятками стран
Представитель отечественной пищевой промышленности выпускает сотню видов продукции. Ее качество подкрепляется сертификатами соответствия и наградами авторитетных конкурсов. Торговые связи - почти с 20-ю странами. Совсем недавно к числу партнеров добавились еще и Объединенные Арабские Эмираты, Иордания и Израиль.
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