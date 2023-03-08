Рогачук: Задача мужчин - создавать условия, чтобы наши женщины были счастливы

На встречу с мэром пригласили дам, которые не только добились успеха в своей карьере, но и многое сделали для развития города. В зале для приемов врачи, журналисты, бизнесвумен, банкиры, педагоги - каждая из этих женщин помогла другим своими благотворительными и просветительскими проектами. И некоторые из них уже даже вышли на международный масштаб. Поздравления в канун 8 Марта в горисполкоме - давняя традиция.