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Рогачук: Задача мужчин - создавать условия, чтобы наши женщины были счастливы
Цветы, подарки и комплименты - в торжественной обстановке поздравили женщин Бреста.
На встречу с мэром пригласили дам, которые не только добились успеха в своей карьере, но и многое сделали для развития города. В зале для приемов врачи, журналисты, бизнесвумен, банкиры, педагоги - каждая из этих женщин помогла другим своими благотворительными и просветительскими проектами. И некоторые из них уже даже вышли на международный масштаб. Поздравления в канун 8 Марта в горисполкоме - давняя традиция.
Я работаю директором школы. Ребята понимают сегодня, что Родина - это семья. Родина - это близкий твой товарищ, который есть рядом. Нужно уметь любить, делиться, помогать друг другу и четко отстаивать нашу страну.
Основная нагрузка на плечах женщин - это воспитание детей, а так же в передаче опыта поколений, национальных традиций, культуры, общего уровня развития, патриотизма. А задача мужчин - создавать такие условия, чтобы наши женщины были счастливы.
Фото:БелТА
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