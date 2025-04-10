Рок под открытым небом: Пружаны снова встречают "СОЛНЦЕСТОЯНИЕ"

Фестиваль "СОЛНЦЕСТОЯНИЕ" в Пружанах news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fb33ac19-2da0-4761-bcfe-ac8f4a3b16a0/conversions/edfae0e4-0e8f-46f0-aaff-d307dcb14c15-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fb33ac19-2da0-4761-bcfe-ac8f4a3b16a0/conversions/edfae0e4-0e8f-46f0-aaff-d307dcb14c15-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fb33ac19-2da0-4761-bcfe-ac8f4a3b16a0/conversions/edfae0e4-0e8f-46f0-aaff-d307dcb14c15-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fb33ac19-2da0-4761-bcfe-ac8f4a3b16a0/conversions/edfae0e4-0e8f-46f0-aaff-d307dcb14c15-xl-___webp_1920.webp 1920w Фестиваль "СОЛНЦЕСТОЯНИЕ" в Пружанах

Город Пружаны 27 и 28 июня превратится в эпицентр рок-культуры Беларуси. Рок-фестиваль "СОЛНЦЕСТОЯНИЕ" соберет на стадионе "Мухавец" группы "Чайф", "Алиса", "Крематорий", "Ария", "Сурганова и оркестр", а также зарубежных звезд: Nazareth, Graham Bonnet + Joe Lynn Turner (Ex-Rainbow) и других.

"Два дня живой музыки, тысячи киловатт качественного звука под слоганом "Рок объединяет", яркие выступления и комфортные условия для гостей - это будет большой праздник под открытым небом, объединяющий легендарные группы и молодые имена рок-сцены", - рассказали организаторы фестиваля.

Кроме впечатляющего лайн-апа, гостей "СОЛНЦЕСТОЯНИЯ" ожидает обновленный формат фестивальной площадки (секторы "ФАН" и "Стандарт", а также сектор VIP), расширенная зона палаточного городка и еще больше развлечений в городском парке.

Фестиваль "СОЛНЦЕСТОЯНИЕ" в Пружанах news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/60b122cb-fbd1-496d-80f6-47517b89f911/conversions/8240ffd3-b616-41b3-92a4-a2d4f44803b7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/60b122cb-fbd1-496d-80f6-47517b89f911/conversions/8240ffd3-b616-41b3-92a4-a2d4f44803b7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/60b122cb-fbd1-496d-80f6-47517b89f911/conversions/8240ffd3-b616-41b3-92a4-a2d4f44803b7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/60b122cb-fbd1-496d-80f6-47517b89f911/conversions/8240ffd3-b616-41b3-92a4-a2d4f44803b7-xl-___webp_1920.webp 1920w Фестиваль "СОЛНЦЕСТОЯНИЕ" в Пружанах

"Мы создаем не просто концерт, а рок-фестиваль с интеллигентной атмосферой, безопасной обстановкой и с высоким уровнем сервиса", - подчеркнули организаторы.

В 2024 году рок-фестиваль "СОЛНЦЕСТОЯНИЕ" собрал более 20 тыс. гостей, а выступления артистов длились суммарно более 17 часов.

В этом году выступят 12 коллективов, среди которых признанные мэтры рока и молодые, но уже завоевавшие любовь публики исполнители. Свой приезд подтвердили группы "Чайф", "Алиса", "Крематорий", "Ария", "Сурганова и оркестр", а также легендарные Nazareth и Graham Bonnet+Joe Lynn Turner (Ex-Rainbow). И, по словам организаторов, этот список еще дополнится новыми звездными участниками.