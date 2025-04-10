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Рок под открытым небом: Пружаны снова встречают "СОЛНЦЕСТОЯНИЕ"
Город Пружаны 27 и 28 июня превратится в эпицентр рок-культуры Беларуси. Рок-фестиваль "СОЛНЦЕСТОЯНИЕ" соберет на стадионе "Мухавец" группы "Чайф", "Алиса", "Крематорий", "Ария", "Сурганова и оркестр", а также зарубежных звезд: Nazareth, Graham Bonnet + Joe Lynn Turner (Ex-Rainbow) и других.
"Два дня живой музыки, тысячи киловатт качественного звука под слоганом "Рок объединяет", яркие выступления и комфортные условия для гостей - это будет большой праздник под открытым небом, объединяющий легендарные группы и молодые имена рок-сцены", - рассказали организаторы фестиваля.
Кроме впечатляющего лайн-апа, гостей "СОЛНЦЕСТОЯНИЯ" ожидает обновленный формат фестивальной площадки (секторы "ФАН" и "Стандарт", а также сектор VIP), расширенная зона палаточного городка и еще больше развлечений в городском парке.
"Мы создаем не просто концерт, а рок-фестиваль с интеллигентной атмосферой, безопасной обстановкой и с высоким уровнем сервиса", - подчеркнули организаторы.
В 2024 году рок-фестиваль "СОЛНЦЕСТОЯНИЕ" собрал более 20 тыс. гостей, а выступления артистов длились суммарно более 17 часов.
В этом году выступят 12 коллективов, среди которых признанные мэтры рока и молодые, но уже завоевавшие любовь публики исполнители. Свой приезд подтвердили группы "Чайф", "Алиса", "Крематорий", "Ария", "Сурганова и оркестр", а также легендарные Nazareth и Graham Bonnet+Joe Lynn Turner (Ex-Rainbow). И, по словам организаторов, этот список еще дополнится новыми звездными участниками.
Организатором open-air является "Брестская областная филармония" при поддержке местных властей.