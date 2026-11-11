Роль Беларуси в ОДКБ оценила эксперт Федосова

В условиях, когда ОДКБ позиционирует себя как оборонительное объединение, особое значение приобретает роль Беларуси и ее взаимодействие с Россией в рамках Союзного государства. Сегодня это называют едва ли не модельным примером того, как могут выстраиваться отношения внутри блока в период усиливающихся внешних угроз.

Виктория Федосова, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН (Россия):

"Естественно, значимость проверяется экзистенциальными ситуациями, когда рост напряженности призывает нас определяться, особенно в сфере безопасности. Т. к. ОДКБ - это оборонительное объединение, то и роль Беларуси, и наше взаимодействие в рамках Союзного государства - это, наверное, пример, модельная рамка взаимодействия, на которую в дальнейшем смогут опираться государства, входящие в ОДКБ, расширяя взаимодействие. Особенно сейчас, на фоне растущих угроз".