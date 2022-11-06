Роль Беларуси в региональной безопасности

Нынешние региональные проблемы - это итог отсутствия в тех странах настоящих политиков, болеющих за свою страну. И именно поэтому сегодня все чаще оглядываются на опыт Беларуси. И важность того, что наша страна выстояла и не поддалась на попытки раскачать ситуацию извне. Тем самым мы сломали планы по полной дестабилизации ситуации во всем регионе.