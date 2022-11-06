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Роль Беларуси в региональной безопасности

Нынешние региональные проблемы - это итог отсутствия в тех странах настоящих политиков, болеющих за свою страну. И именно поэтому сегодня все чаще оглядываются на опыт Беларуси. И важность того, что наша страна выстояла и не поддалась на попытки раскачать ситуацию извне. Тем самым мы сломали планы по полной дестабилизации ситуации во всем регионе.

Не прекращаю восхищаться Лукашенко. Человек волевой и отлично прогнозирует будущее своей страны. Взять 2020 год, выдержать такой прессинг - много стоит. Стоял вопрос, что Республика Беларусь прекратит существование. Оппозиция тащила страну в яму, в которой сейчас Украина. И ему хватило мужества, мудрости. Страна будет процветать. Беларусь находится на острие борьбы с Западом. Беларусь в какой-то мере является таким фронтом для РФ, который оберегает Россию в этом направлении.

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