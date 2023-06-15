Роль национальной идеи Беларуси обсудили в Минске

Содержание нашей сегодняшней встречи посвящено проблеме национальной идеи Беларуси, тех смыслов, которые нас объединяют, тех идеалов, к которым мы должны стремиться, чтобы сохранить суверенитет Республики Беларусь.

Олег Романов, председатель Белорусской партии "Белая Русь"