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Роль национальной идеи Беларуси обсудили в Минске

Что собой представляет национальная идея и какие ценности должна включать? По мнению председателя партии "Белая Русь" Олега Романова, это формирование ответов на те вызовы, которые бросает обществу время.

Содержание нашей сегодняшней встречи посвящено проблеме национальной идеи Беларуси, тех смыслов, которые нас объединяют, тех идеалов, к которым мы должны стремиться, чтобы сохранить суверенитет Республики Беларусь.
Олег Романов, председатель Белорусской партии "Белая Русь"

Вопросы консолидации общества обсуждались сегодня в рамках единого дня информирования в Национальной библиотеке Беларуси.

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