Роль Протасевича, условия Тихановской, амбиции Зенковича - какие подробности раскрыли в суде?

В деле о мятеже раскрываются новые подробности. Военный переворот в Беларуси для заговорщиков стал задачей номер один. В суде прозвучала цитата участника заговора Юрия Зенковича: "Если его не будет физически, то никто за него вписываться не будет". На вопрос гособвинителя: "Кто же имелся в виду?", обвиняемый ответил: “Президент Лукашенко”. Еще планировали интернировать как минимум 20 высших должностных лиц страны в первый час после военного переворота.

Роману Протасевичу - он проходит по делу свидетелем - заговорщики предлагали быть связующим звеном между штабом Тихановской, Зенковичем и Щигельским. Беглой домохозяйке обещали, что совершившие госпереворот военные принесут ей присягу. Однако для нее было жесткое условие - участие в финансировании заговора. Сначала просили 10 миллионов долларов, потом 2 миллиона. Но у беглых под крылом Тихановской такие средства выбить не удалось, равно как и у сбежавшего с собранными пожертвованиями Стрижака.

Стало известно, что в беглой тусовке знали о политических амбициях самого Зенковича стать президентом. Удалось договориться разве что о вывозе за границу семей военных, руками которых заговорщики планировали совершить захват власти. Идея вооруженной смены власти появилась у подсудимых, как только стало ясно: уличные шествия в Минске сошли на нет.

