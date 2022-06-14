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Роль спецслужб в современном мире. У Комитета госбезопасности Беларуси могут появиться новые функции

Роль спецслужб в современном мире. У Комитета госбезопасности Беларуси могут появиться новые функции. Детали обсудили накануне во Дворце Независимости.

Президент принял с докладом ключевых должностных лиц. По словам Александра Лукашенко, все военизированные структуры в нашей стране периодически изменяют подходы в работе.

Армия, МЧС, пограничники. Сейчас пришел момент пересмотреть задачи для КГБ. Разведка и контрразведка, антитеррористическая деятельность останутся ключевыми задачами. Но параллельно будут появляться и новые функции, в том числе в информационном поле.

Мы заметили, что нам надо не какие-то там легкие изменения Комитета госбезопасности, но к традиционным мероприятиям, которые они проводят, традиционным функциям, задачам, которые они решают, нам надо в соответствии со временем добавлять какие-то другие функции. Усиливать, может быть, существующие. Я имею в виду разведка, контрразведка, защита конституционного строя и так далее, антитеррористическая деятельность. Это в любой стране хлеб спецслужб подобного рода. Естественно, надо усиливать деятельность некоторых направлений. Где-то, возможно, создавать и новые. Особенно в силу той информационной безопасности, которая должна быть в стране, и той гибридной войны, которая развернута не только против Беларуси. Она по всему миру уже существует.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Белорусский павильон на ВДНХ в Москве полностью перестроят за 8 месяцев

Еще одной темой разговора во Дворце Независимости стала работа на российском рынке. Как заявил Александр Лукашенко, нужно быстрее совершенствовать подходы.

Прозвучала критика в адрес организации белорусского павильона на ВДНХ в Москве. Это титульная площадка, где должно быть идеально представлено лучшее, что производит Беларусь. Павильон будет полностью перестроен к началу следующего года.

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