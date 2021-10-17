Ролик "Мы - белорусы!" расскажет о Маргарите Галиновской, для которой быть мамой - такая работа

На этой неделе мы поздравляли тех, без кого никакой кодекс не имел бы значения - наших мам. Один из самых душевных праздников, когда и малыши, и уже взрослые люди спешат сказать теплые и очень важные слова в адрес своих родных. Быть мамой в нашей стране означает быть под защитой государства.

Об этой поддержке можно говорить долго. Много раз мы это обсуждали и в эфирах. Сегодня хотим рассказать вам о героине, для которой быть мамой - такая работа. Она воспитывает не своих родных детей. Но, несмотря на это, называет их "мои". Маргарита Галиновская - родитель-воспитатель в детском доме семейного типа в Жодино. О работе мамы ролик "Мы - белорусы!".