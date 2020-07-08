Роликовый спорт в столице и регионах Беларуси

Мы проведем дозор на лыжероллерной трассе в Веснянке, узнаем, как развивается роликовый спорт в Беларуси и пообщаемся со спортсменами.



Роликовые коньки появились в Европе в XVIII веке, а сейчас миллионы людей во всем мире каждый день гоняют на роликах. Катание на роликовых коньках может стать не только увлечением, но и профессиональным спортом.



В Минске уже сегодня насчитываются тысячи роллеров, проводятся регулярные соревнования и мероприятия. Для совмещения катаний и прогулок созданы так называемые роликовые покатушки. Каждый из нас может найти себе компанию для катания и отлично провести время.



В Минске на роликах можно покататься в парке Горького, трассах в Чижовке, горнолыжном комплексе в Раубичах, Лошицком парке, парке имени 900-летия Минска, на улице Ташкентской и многих других местах. А совсем недавно открылась лыжероллерная дорожка санатория-профилактория БНТУ "Политехник". Отправляемся туда.



Катаясь на роликах, дети учатся переносить вес тела с одной ноги на другую. Это не так просто, ведь стоять приходится не на плоской подошве, а на крутящихся колесах. Нужно удерживать голову, корпус, бедро в непривычном и довольно шатком положении! Айда кататься на роликах! Но ни на секунду не забываем про безопасность!



