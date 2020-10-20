Роллер-трек международного уровня в Солигорске

Солигорск спортивный продолжает приятно удивлять своих жителей. К футбольным стадионам и хоккейной арене добавился роллер-трек международного уровня, впереди открытие теннисных кортов и зала для игровых видов спорта. Станислав Липский - о перспективах новой трассы и не только.

Роллерный спорт в Солигорске, да и вообще во всей Беларуси, вышел на новый уровень, благодаря вот этой площадке. Такой роллер-трек существует только в Южной Корее и Колумбии.







Особенность нашей трассы - в параболическом контрсклоне и выполнении всех последних международных стандартов. Опыта при возведении такой конструкции у белорусских специалистов-строителей не было, но с поставленной задачей справились исключительно собственными силами.

Сделать это сейчас просто невозможно: необходимо температура воздуха от плюс 15: покрытие гарантирует лучшее сцепление роликов с трассой. После этой технологической операции в Солигорске можно будет проводить соревнования международного масштаба.